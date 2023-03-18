Митрополит Эпифаний, фото: ПЦУ

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Очільник Православної церкви України священноархімандрит Києво-Печерської Свято-Успенської Лаври митрополита Епіфаній опублікував звернення до братії Лаври та громадськості, в якому пояснив ситуацію, котра склалася довкола лаври.

У ньому він спростував побоювання щодо можливого закриття монастиря і припинення в ньому чернечого життя.

За словами митрополита, усі, «хто живе за вимогами канонів і Томосу й відкине беззаконну владу Москви», зможуть продовжити служіння в Лаврі.

Керувати поточними справами обителі будуть ті, хто знають традиції та життя монастиря, хто відомий вам, адже належить до братії, хто має відповідні здібності та не заплямував себе відданістю «русскому міру», — запевнив він. — Давня слов’янська мова, разом з сучасною українською мовою, буде богослужбовою мовою Лаври — ми знаємо, що для багатьох з вас це питання також є важливим.

Також Епіфаній запевнив, що він відкритий до діалогу і спілкування як Священноархімандрит Лаври.

Наша мета — зберегти і оновити обитель отців наших Антонія і Феодосія, очистити її від омани «русского міра». Ми готові до співпраці з усіма, хто поділяє це прагнення, — наголосив він.

Очільник ПЦУ також назвав «безпідставною маніпуляцією» порівняння нинішніх подій із минулими гоніннями комуністичної влади на церкву загалом та двократним закриттям монастиря зокрема.

За словами Епіфанія, особливо цинічно такі порівняння звучать «з вуст ієрарха, який був тісно пов’язаний з Компартією та навіть намагався від неї висуватися на виборну посаду». Ймовірно, очільник ПЦУ має на увазі скандального намісника Лаври митрополита Павла.

На думку Епіфанія, УПЦ МП намагається ввести в оману державу та суспільство декларуючи своє відокремлення від московського патріархату при фактичному збереженні підпорядкування йому.

І митрополит Онуфрій, і очолюваний ним Синод ніяк не реагували на численні факти колаборації своїх ієрархів та духовенства з російськими окупантами, на анексію Кирилом Гундяєвим релігійних структур, розташованих на тимчасово окупованих територіях, — наголошує Епіфаній. — Натомість, в дусі російської пропаганди вони зосередилися на звинуваченнях проти України.

За словами Епіфанія, суспільству відомі численні приклади того, як під керівництвом нинішнього очільника монастиря Лавра «послідовно і свідомо перетворювалася на центр пропагування ідеології «русского міра».