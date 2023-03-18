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Російські загарбники сьогодні, 18 березня, здійснили кілька залпів касетними боєприпасами реактивної системи залпового вогню «Ураган» по місту Костянтинівка Донецької області.
Снаряди рашистів поцілили в район центрального ринку та магазину «Дитячий світ». Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Зазначається, що в результаті обстрілу міста було поранено шістьох цивільних осіб.
Також було пошкоджено:
- десять приватних будинків;
- дев’ять багатоповерхівок;
- школу;
- дитячий магазин;
- близько десяти приватних автомобілів та гаражі.
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