Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российских обстрелов Константиновки, фото: Павел Кириленко

Рашисты обстреляли «ураганами» Константиновку, шестеро раненых (ФОТО)

18 мар 2023, 21:21
999

Російські загарбники сьогодні, 18 березня, здійснили кілька залпів касетними боєприпасами реактивної системи залпового вогню «Ураган» по місту Костянтинівка Донецької області.





Снаряди рашистів поцілили в район центрального ринку та магазину «Дитячий світ». Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Зазначається, що в результаті обстрілу міста було поранено шістьох цивільних осіб.

Також було пошкоджено:

  • десять приватних будинків;
  • дев’ять багатоповерхівок;
  • школу;
  • дитячий магазин;
  • близько десяти приватних автомобілів та гаражі.

Наслідки російського обстрілу Костянтинівки, фото: Павло Кириленко

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров