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Последствия обстрела Краматорска, фото: Павел Кириленко
Рашисты обстреляли Краматорск кассетными снарядами, есть погибшие (ФОТО)https://racurs.ua/n181074-rashisty-obstrelyali-kramatorsk-kassetnymi-snaryadami-est-pogibshie-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 18 березня, обстріляли касетними боєприпасами місто Краматорськ Донецької області.
В результаті двоє людей загинули, ще восьмеро — поранені (троє з них у важкому стані). Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Росіяни обстріляли місто касетними боєприпасами, поцілили у парк Бернацького і ритуальну службу. За попередньою інформацією, пошкоджено з десяток житлових будинків та декілька автівок, — зазначив Кириленко.
Чиновник наголошує, що український Краматорськ є одним з найбільших подразників для росіян — вони цілеспрямовано б’ють по місту, намагаючись вбити якомога більше мирних жителів.
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