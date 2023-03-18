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Последствия обстрела Краматорска, фото: Павел Кириленко

Рашисты обстреляли Краматорск кассетными снарядами, есть погибшие (ФОТО)

18 мар 2023, 19:38
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Російські загарбники сьогодні, 18 березня, обстріляли касетними боєприпасами місто Краматорськ Донецької області.





В результаті двоє людей загинули, ще восьмеро — поранені (троє з них у важкому стані). Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Росіяни обстріляли місто касетними боєприпасами, поцілили у парк Бернацького і ритуальну службу. За попередньою інформацією, пошкоджено з десяток житлових будинків та декілька автівок, — зазначив Кириленко.

Чиновник наголошує, що український Краматорськ є одним з найбільших подразників для росіян — вони цілеспрямовано б’ють по місту, намагаючись вбити якомога більше мирних жителів.

Наслідки обстрілу Краматорська, фото: Павло Кириленко

Источник: Ракурс


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