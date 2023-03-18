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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Костянтинівки, фото: Павло Кириленко

Рашисти обстріляли «ураганами» Костянтинівку, шестеро поранених (ФОТО)

18 бер 2023, 21:21
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Російські загарбники сьогодні, 18 березня, здійснили кілька залпів касетними боєприпасами реактивної системи залпового вогню «Ураган» по місту Костянтинівка Донецької області.





Снаряди рашистів поцілили в район центрального ринку та магазину «Дитячий світ». Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Зазначається, що в результаті обстрілу міста було поранено шістьох цивільних осіб.

Також було пошкоджено:

  • десять приватних будинків;
  • дев’ять багатоповерхівок;
  • школу;
  • дитячий магазин;
  • близько десяти приватних автомобілів та гаражі.

Наслідки російського обстрілу Костянтинівки, фото: Павло Кириленко

Джерело: Ракурс


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