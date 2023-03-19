Российские ракеты из Черного моря продолжают угрожать Украине

https://racurs.ua/n181082-kolichestvo-rossiyskih-raket-v-chernom-more-nazvali-v-vms-infografika.html

Ракурс

У Чорному морі станом на ранок сьогоднішнього дня, 19 березня, на бойовому чергуванні перебувають дев’ять ворожих кораблів, серед них два носії крилатих ракет «Калібр», якими рашисти періодично обстрілюють Україну.

Загальний залп російських ракетоносіїв у Чорному морі становить до 16 «калібрів». Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають до семи ворожих кораблів, з них три носії «калібрів» із загальним залпом до 20 ракет.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Чорного моря — три судна, з них одне судно продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря — не зайшло жодного судна.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.

Очільниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону зазначила, що російські кораблі у Чорному морі тримаються у безпечному для себе районі, щоб не бути ураженими українською зброєю.

За словами Гуменюк, присутність ракетоносіїв у Чорному морі може свідчити про загрозу точкових ракетних ударів. Вона наголосила, що росіяни намагаються знайти нову тактику, оскільки масовані ракетні удари не дають росії очікуваних результатів через протидію українських сил ППО.