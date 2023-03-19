Защитники Украины отразили атаки врага по нескольким направлениям, фото: Генштаб ВСУ

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Російські загарбники зосереджують свої зусилля на спробах повного захоплення Донецької та Луганської областей. Також ворог продовжує застосовувати тактику терору проти цивільного населення, обстрілюючи населені пункти та об'єкти критичної інфраструктури.

Про це сьогодні, 19 березня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що за минулу добу ворог завдав загалом 11 ракетних ударів, чотири з яких — по об'єктах цивільної інфраструктури міста Запоріжжя. Також зафіксовано 16 авіаційних ударів та 99 обстрілів з реактивних систем залпового вогню з боку окупантів.

Захисники України впродовж минулої доби відбили 83 атаки ворога на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Епіцентром бойових дій залишається Бахмут, — наголошують у Генштабі.

Також ворог продовжує спроби прорвати оборону українських військ на Куп’янському напрямку.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється, продовжуючи здійснювати обстріли населених пунктів. Зокрема, знову було обстріляно Херсон та Антонівку.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається сталою. Протягом доби ворог на цих напрямках здійснив обстріли районів населених пунктів Олександрівка і Клюси Чернігівської області, Харківка, Старикове, Волфине Сумської області та Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Стариця, Вовчанськ і Великий Бурлук Харківської області.

Високою залишається вірогідність подальших ударів по всій території України, — наголошують у Генштабі.

Нагадаємо, впродовж минулої доби захисники України ліквідували ще близько 710 рашистів.