Защитники Украины ликвидировали уже около 165 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n181079-710-rashistov-likvidirovali-za-sutki-zaschitniki-ukrainy-infografika.html

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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 164 тис. 910 російських загарбників.

За минулу добу цей показник зріс на 710 осіб. Про це сьогодні, 19 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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