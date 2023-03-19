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Защитники Украины ликвидировали уже около 165 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ
710 рашистов ликвидировали за сутки защитники Украины (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n181079-710-rashistov-likvidirovali-za-sutki-zaschitniki-ukrainy-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 164 тис. 910 російських загарбників.
За минулу добу цей показник зріс на 710 осіб. Про це сьогодні, 19 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 3 тис. 532 танки;
- 6 тис. 853 бойових броньованих машин;
- 2 тис. 568 одиниць артилерійських систем;
- 507 одиниць РСЗВ;
- 268 одиниць засобів ППО;
- 305 літаків;
- 290 гелікоптерів;
- 2 тис. 159 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 907 крилатих ракет;
- 18 кораблів/катерів;
- 5 тис. 408 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 262 одиниці спеціальної техніки.
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