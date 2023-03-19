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Захисники України ліквідували вже близько 165 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
710 рашистів ліквідували за добу захисники України (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n181079-710-rashystiv-likviduvaly-za-dobu-zahysnyky-ukrayiny-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 164 тис. 910 російських загарбників.
За минулу добу цей показник зріс на 710 осіб. Про це сьогодні, 19 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 3 тис. 532 танки;
- 6 тис. 853 бойових броньованих машин;
- 2 тис. 568 одиниць артилерійських систем;
- 507 одиниць РСЗВ;
- 268 одиниць засобів ППО;
- 305 літаків;
- 290 гелікоптерів;
- 2 тис. 159 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 907 крилатих ракет;
- 18 кораблів/катерів;
- 5 тис. 408 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 262 одиниці спеціальної техніки.
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