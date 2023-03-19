путин ночью мог побывать в оккупированном Мариуполе, видео скриншот

https://racurs.ua/n181084-putin-nochu-yakoby-pobyval-v-mariupole-video.html

Ракурс

Російський диктатор володимир путін або один із його дублерів вночі побував у тимчасово окупованому Маріуполі.

Про це сьогодні, 19 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Опудало привезли гвинтокрилом з Криму, дали прокатитись по пр. Мира та вздовж моря. Прогуляли Філармонією, де прибрали до того клітки для «трибуналу над азовцями». Та провели по «потемкинской деревне» в кварталі, що будує МінОборони московії. Після цього опудало повезли в Ростов (як символічно), — зазначив Андрющенко.

За словами радника мера, під час цього «телешоу» небо було перекрито авіацією, а в більшій частині міста вимкнено мобільний зв’язок.

Андрющенко наголошує, що візит путіна відбувався вночі, оскільки вдень у зруйнованому місті «репортажів про «удобно, красиво» зняти не вдасться.

Тому — вночі. Коли справжньої краси від російського окупаційного дизайну ховає темрява, — наголосив він.

Також російські ЗМІ повідомили, що віце-прем'єр рф марат хуснуллін в ході візиту путіна доповів про завершення спорудження «повноцінної чотирисмугової дороги між Маріуполем та Донецьком», по якій з одного міста до іншого «можна дістатися менше ніж за годину».

Царю лише гарні новини. Якщо навіть вони не новини, — прокоментував цю новину Андрющенко. — Для всіх, хто не в курсі. Дорога Маріуполь — Донецьк завжди була чотирьохполосна (дві полоси в один бік) і завжди займала до години. Тому, це виглядає просто смішно.

Також Андрющенко звернув увагу на ще одну особливість цього «візиту путіна».

Цікаво. Під час ночного відвідування Маріуполя жодного гауляйтера поруч. Ані Донецької області, ані Маріуполя. А що так? Немає довіри розходному матеріалу? — зазначив він.

Нагадаємо, вчора, 18 березня, з’явилися повідомлення про першу за три роки поїздку путіна до окупованого Криму.