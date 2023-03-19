НЛО прилетело? В 250 км от Москвы упал "неизвестный беспилотник"

https://racurs.ua/n181094-nlo-priletelo-v-250-km-ot-moskvy-upal-neizvestnyy-bespilotnik.html

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Під Москву прилетів невідомий об'єкт. В Одоєвському районі Тульської області впав безпілотник «без розпізнавальних знаків та відомчої належності», повідомив комітет регіону з питань регіональної безпеки.

Як повідомляють росЗМІ, «в Одоєвському районі між населеними пунктами Петровське і Маловель у полі далеко від житлових будинків було виявлено безпілотний літальний апарат, що впав, без розпізнавальних знаків і відомчої приналежності».

За даними телеграм-каналу Baza, розміри безпілотника становлять 290 на 120 см. Його належність «встановлюється».

Безпілотник знайшли 19 березня між населеними пунктами Петрівське і Маловель. Дрон упав у полі далеко від житлових будинків.

2 березня поряд із селищем Березовський у Тульській області виявили воронку від вибуху діаметром близько півтора метра. Як повідомляла прес-служба уряду регіону, вирва могла з’явитися внаслідок падіння безпілотника.

Наприкінці лютого — на початку березня повідомлення про падіння безпілотників надходили з різних регіонів росії, у тому числі з Білгородської області, Краснодарського краю, Адигеї, Підмосков’я та Криму.