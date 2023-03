Номер не прошел – российский Су-27 пытался сбить украинский Bayraktar

Російський винищувач Су-27 намагався збити український Bayraktar над Чорним морем поблизу Криму. Як видно з оприлюдненого у мережі відео, без успіху.

Окупанти хотіли збити дрон так, як це зробили з американським Reaper — скинувши паливо. Але з того нічого не вийшло, йдеться у відео Ukraine Weapons Tracker.

#Ukraine: Everyone heard about the recent MQ-9 incident- but we received a recent video that shows a Russian fighter unsuccessfully attempting to take down a much lighter Bayraktar TB-2 over the Black Sea near the coast of Crimea using jet wash in a similar manner. pic.twitter.com/YFAxqaaLz9

— �� Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 19, 2023