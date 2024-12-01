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Воздушные силы сообщили ночную статистику сбитых дронов - 32 попадания
Воздушные силы сообщили ночную статистику сбитых дронов — 32 попаданияhttps://racurs.ua/n201730-vozdushnye-sily-soobschili-nochnuu-statistiku-sbityh-dronov-32-popadaniya.htmlРакурс
Цієї ночі Сили ППО збили 32 із 78 ворожих ударних БпЛА. Ще 45 безпілотників локаційно втрачено.
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Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Сумській та Полтавській областях.
Станом на 09.00 підтверджено збиття 32 ворожих БпЛА, 45 російських безпілотників локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оброни, ще один — в повітрі!
Інформація уточнюється та оновлюється.
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