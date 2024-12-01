Воздушные силы сообщили ночную статистику сбитых дронов - 32 попадания

https://racurs.ua/n201730-vozdushnye-sily-soobschili-nochnuu-statistiku-sbityh-dronov-32-popadaniya.html

Ракурс

Цієї ночі Сили ППО збили 32 із 78 ворожих ударних БпЛА. Ще 45 безпілотників локаційно втрачено.

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Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Сумській та Полтавській областях.