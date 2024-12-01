Повітряні сили повідомили нічну статистику збитих дронів

https://racurs.ua/ua/n201730-povitryani-syly-povidomyly-nichnu-statystyku-zbytyh-droniv-32-vluchannya.html

Ракурс

Цієї ночі Сили ППО збили 32 із 78 ворожих ударних БпЛА. Ще 45 безпілотників локаційно втрачено.

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Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Сумській та Полтавській областях.