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Ракурс
Повітряні сили повідомили нічну статистику збитих дронів

Повітряні сили повідомили нічну статистику збитих дронів — 32 влучання

1 гру 2024, 09:54
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Цієї ночі Сили ППО збили 32 із 78 ворожих ударних БпЛА. Ще 45 безпілотників локаційно втрачено.


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Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Сумській та Полтавській областях.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 32 ворожих БпЛА, 45 російських безпілотників локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оброни, ще один — в повітрі!

Інформація уточнюється та оновлюється.

Джерело: Ракурс


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