Над 14 областями сбили 51 российский БПЛА, большинство "шахедов" обезвредил РЭБ

https://racurs.ua/n200280-nad-14-oblastyami-sbili-51-rossiyskiy-bpla-bolshinstvo-shahedov-obezvredil-reb.html

Ракурс

Після одноденної перерви вперше за майже 50 днів, російські війська знов поновили терор ударними БпЛА по цивільних містах України.

.

У небі над Україною цієї ночі знищено 51 «шахед» зі 136, які рашисти випустили з районів пусків Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ.

ППО працювала в Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Чернівецькій областях.

60 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.

Станом на 7.00 Повітряні сили звітували, що понад 20 БпЛА перебували в повітряному просторі України.

Ворог намагався атакувати безпілотними літальними апаратами і Київ. Повітряна тривога у столиці тривала понад дві години. Усі ворожі БпЛА, які загрожували Києву, було знешкоджено на підступах до столиці.

На Тернопільщині ліквідовано пожежу на промисловому об'єкті.

Під час нічної атаки ворог завдав удару по одному з промислових об'єктів на території області, внаслідок чого виникла масштабна пожежа. Для оперативної ліквідації наслідків були залучені 45 рятувальників на 12 одиницях спеціальної техніки та 12 поліцейських на 4 одиницях спеціальної техніки, — повідомил в ОВА.

Росіяни також вдарили по Донеччині зенітною керованою ракетою С-300/400 та керованою авіаційною ракетою Х-59 по Чернігівщині.

Від вечора 15 жовтня російські війська скеровували на Дніпропетровщину «шахеди» і дрони-камікадзе. Під атакою опинилася, зокрема, Нікопольщина.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Російські покидьки ударили безпілотником по території Покровської громади. Жертв немає.

Крім цього, уночі в області працювала протиповітряна оборона, додав посадовець. Військові повітряного командування «Схід» знищили над Дніпропетровщиною 12 «шахедів». Люди вціліли.

В одній із громад Нікопольського району 15 жовтня поранення дістали вагітна жінка та 4-річний хлопчик. Обоє потерпілих внаслідок обстрілів ушпиталені в стані середньої тяжкості.

Від ударів дронами-камікадзе та артилерії потерпали Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська і Мирівська громади. Пошкоджені інфраструктура та підприємство. Понівечені шість приватних будинків.