Россияне готовятся к провалу в захвате украинских территорий - британская разведка

https://racurs.ua/n181103-rossiyane-gotovyatsya-k-provalu-v-zahvate-ukrainskih-territoriy-britanskaya-razvedka.html

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Російська влада готується до того, що не зможе досягти заявлених цілей у захопленні українських територій, вважають у британській розвідці.

У публікації міністерства оборони Великої Британії з даними звіту розвідки зазначається, що 3 березня 2023 року влада в контрольованій росією частині Запорізької області опублікувала указ, в якому окупований Мелітополь названий столицею регіону. Призначений московитами «голова області» Євген Балицький заявив, що це тимчасовий захід доти, доки місто Запоріжжя не контролюватиметься росією.