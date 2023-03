Росіяни готуються до провалу у захопленні українських територій - британська розвідка

Російська влада готується до того, що не зможе досягти заявлених цілей у захопленні українських територій, вважають у британській розвідці.

У публікації міністерства оборони Великої Британії з даними звіту розвідки зазначається, що 3 березня 2023 року влада в контрольованій росією частині Запорізької області опублікувала указ, в якому окупований Мелітополь названий столицею регіону. Призначений московитами «голова області» Євген Балицький заявив, що це тимчасовий захід доти, доки місто Запоріжжя не контролюватиметься росією.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 19 March 2023.



Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/6px8VoJGNP



�� #StandWithUkraine �� pic.twitter.com/QlZt6nxLdx