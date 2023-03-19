Росіяни готуються до провалу у захопленні українських територій - британська розвідка

https://racurs.ua/ua/n181103-rosiyany-gotuutsya-do-provalu-u-zahoplenni-ukrayinskyh-terytoriy-brytanska-rozvidka.html

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Російська влада готується до того, що не зможе досягти заявлених цілей у захопленні українських територій, вважають у британській розвідці.

У публікації міністерства оборони Великої Британії з даними звіту розвідки зазначається, що 3 березня 2023 року влада в контрольованій росією частині Запорізької області опублікувала указ, в якому окупований Мелітополь названий столицею регіону. Призначений московитами «голова області» Євген Балицький заявив, що це тимчасовий захід доти, доки місто Запоріжжя не контролюватиметься росією.

Тихе оголошення альтернативної столиці, ймовірно, є мовчазним визнанням у російській системі того, що її сили навряд чи захоплять раніше заплановані основні цілі в найближчому майбутньому, — говорить текст публікації.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 19 March 2023.



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�� #StandWithUkraine �� pic.twitter.com/QlZt6nxLdx — Ministry of Defence �� (@DefenceHQ) March 19, 2023

Запорізька область є одним із чотирьох регіонів, які росія оголосила приєднаними 30 вересня 2022 року. Однак російська армія ніколи не займала місто Запоріжжя, великий промисловий центр із населенням 700 тис. осіб, що знаходиться приблизно за 35 км від нинішньої лінії фронту, зазначають у британській розвідці.