Армія рф просунулася в п’яти населених пунктах. Карта: DeepState

https://racurs.ua/ua/n201989-armiya-rf-prosunulasya-v-p-yaty-naselenyh-punktah-na-donbasi-deepstate.html

Ракурс

Армія російської федерації продовжують просуватися на фронті.

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За останню добу загарбники досягли успіхів. Зокрема, ворог просунувся в Трудовому, Кураховому, біля Шевченка, Відродження та Пушкіного. Усі ці населені пункти розташовані у Донецькій області. Про це моніторинговий проект DeepState повідомив у Telegram.

У Генеральному штабі ЗСУ поінформували, що протягом минулої доби було зафіксоване 191 бойове зіткнення. Найважча ситуація на трьох напрямках — Покровському, Курахівському, Лиманському та Времівському. Тут ворог провів 53, 40, 28 та 19 штурмових дій відповідно.

По вісім разів окупанти намагалися атакувати позиції українських захисників на Куп’янському та Торецькому напрямках.

На Харківському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції Сил оборони, три рази ворог атакував на Краматорському напрямку. Ще одна атака була зафіксована Оріхівському напрямку.

Нагадаємо, в DeepState повідомляли, що ситуація навколо Великої Новосілки на Донеччині ще сильніше загострилася — зараз основні бої точаться на південних підступах до цього населеного пункту, зокрема у районах між Рівнополем і Макарівкою. Загарбники застосовують піхоту, зокрема штурмові групи на мотоциклах, та бронетехніку.