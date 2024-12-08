Ситуація біля Великої Новосілки загострилася. Карта: DeepState

https://racurs.ua/ua/n201960-sytuaciya-bilya-velykoyi-novosilky-zagostrylasya-deepstate.html

Ракурс

Ситуація навколо Великої Новосілки на Донеччині ще сильніше загострилася.

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Зараз основні бої точаться на південних підступах до цього населеного пункту, зокрема у районах між Рівнополем і Макарівкою. Загарбники застосовують піхоту, зокрема штурмові групи на мотоциклах, та бронетехніку. Однак лобові атаки не принесли ворогу успіху, тому окупанти шукають обхідні маршрути через Благодатне. Про це аналітики проекту DeepState повідомили у Telegram.

Зазначається, що перші спроби росіян увійти в Новий Комар мали нетривалий успіх, бо українські захисники провели зачистку села і вибили звідти ворога. Але штурми на цьому не припиняються і невеликі групи піхоти все ж пробують підбиратися до села.

У DeepState інформують, що на захопленій місцевості біля Великої Новосілки росіяни зводять передові інженерно-фортифікаційні споруди та закріплюються. Сюди перекидають штурмові групи, які атакують українські позиції.

Нагадаємо, 7 грудня Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що в останні тижні російські окупанти зосередились на таких напрямках: Покровська вісь, Курахівська вісь та Велика Новосілка. Всі вони розташовані в Донецькій області, на південному сході України, і тісно пов’язані між собою.