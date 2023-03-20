Верховная Рада отправила в отставку трех министров

Верховная Рада отправила в отставку Сергей Шкарлета. Фото: Алексей Гончаренко

https://racurs.ua/n181122-verhovnaya-rada-otpravila-v-otstavku-treh-ministrov.html

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Верховна Рада 20 березня відправила у відставку трьох міністрів.

Парламент підтримав звільнення міністра освіти і науки Сергія Шкарлета. «За» проголосували 295 народних депутатів, ще один виступив проти та пʼять утрималися. Про це народний депутат від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко повідомив у Telegram.

Також у відставку відправили міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна і віце-прем'єр-міністра України — міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Гончаренко зазначив, що Федоров незабаром буде призначений на нову посаду. Він посяде крісло віце-прем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністра цифрової трансформації України. Його кандидатуру внесуть у ВРУ на найближчому засіданні.

Також, за інформацією Гончаренка, парламент достроково припинив повноваження народного депутата Михайла Забродського. За це рішення проголосували 307 нардепів. Генерал-лейтенант ЗСУ вирішив повернутися на військову службу. Гончаренко пише, що його планують призначити заступником головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Нагадаємо, 18 березня міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет подав до ВРУ заяву про відставку. При цьому головний освітянин країни зробив помилку у заяві на звільнення із займаної посади.