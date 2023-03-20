Комендантский час в Киеве сократится. Фото:

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Скорочена комендантська година діятиме в Києві з найближчої неділі, 26 березня.

Комендантська година в столиці щодня діятиме з 00.00 до 5.00 щодня. Такий наказ підписав начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Про це 20 березня повідомила прес-служба КМВА.

За словами влади, зменшення тривалості комендантської години стало наступним, послідовним рішенням після удосконалення системи інженерних загороджень у Києві. Також адміністрація обіцяє зробити життя містян ще більш комфортним, наскільки це зараз дозволяє війна і безпекова ситуація.

У КМВА нагадали, що під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, а також переміщатись транспортом або пішки. Якщо в заборонений час людина знаходиться на вулиці, то комендантський патруль має право затримати дану особу і перевірити у неї наявність документів, встановити причину порушення комендантської години.

При потребі у порушника можуть оглянути речі, автомобіль на навіть житло. У разі вчинення ним опору до такої особи можуть застосувати фізичну силу та вогнепальну зброю, але в крайньому разі.

Виходити на вулицю під час комендантської години дозволено тільки під час повітряної тривоги для того, щоб дійти до найближчого укриття.

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко заявляв, що метро і наземний громадський транспорт з 26 березня змінять графік роботи відповідно до часу комендантської години — тобто, працюватимуть на годину довше. Магазини, торговельні центри та ресторани працюватимуть так, щоб їх працівники могли дістатися додому до початку комендантської години.