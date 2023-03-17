Комендантську годину в Києві планують скоротити. Фото: ICTV

https://racurs.ua/ua/n181022-komendantsku-godynu-v-kyievi-planuut-skorotyty-scho-zminytsya.html

Ракурс

Комендантська година у Києві буде скорочена найближчим часом.

Попередньо з 26 березня вона триватиме з 00.00 до 5.00. Узгодження цього питання ще триває. Про це 17 березня повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Згідно з робочим варіантом, найвірогідніше з 26 березня 2023 року комендантська година в столиці України скоротиться. Починаючи від вказаної дати, вона триватиме з 00.00 до 5.00 щодня, — йдеться у заяві, яка опублікована у Telegram.

Також у КМВА зазначили, що нещодавно у Києві вирішили вдосконалити інженерні загородження. Так, частину блокпостів приберуть, ще частину переведуть у «сплячий» режим, а решту — оновлять.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що метро і наземний громадський транспорт з 26 березня змінять графік роботи відповідно до часу комендантської години — тобто, працюватимуть на годину довше.

Магазини, торговельні центри та ресторани працюватимуть так, щоб їх працівники могли дістатися додому до початку комендантської години.

На Київщині, за словами Кличка, комендантська година теж скоротиться й триватиме від 00.00 до 5.00.

В столичній адміністрації нагадали, що під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, а також переміщатись транспортом або пішки.

Затримати порушників може комендантський патруль. Він має право перевірити ц таких людей наявність документів, встановити причину порушення комендантської години. У разі потреби дозволено провести поверхневий огляд речей у громадянина, транспортного засобу та навіть житло затриманого. Фізичну силу можуть застосувати, якщо порушник чинить опір. У крайньому разі дозволено застосовувати вогнепальну зброю.

Нагадаємо, з 13 березня у Херсонській області збільшили комендантську годину. Такі заходи було після того, як надійшла інформація про можливе перебування на території Херсона диверсійних груп ворога.