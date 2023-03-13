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Ракурс
У Херсоні та області на кілька днів збільшили комендантську годину - шукатимуть ДРГ

У Херсоні та області на кілька днів збільшили комендантську годину — шукатимуть ДРГ

13 бер 2023, 16:41
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З 13 березня на Херсонщині комендантська година триватиме з 17.00 до 6.30.





Тому всім, кому сьогодні потрібно виїхати за межі області, прошу зробити це негайно, а у подальшому — планувати свій час перебування на території міста та області. Прошу поставитись з розумінням і всією серйозністю до ситуації, яка склалась, — йдеться в повідомленні голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Зазначається, що такі заходи вжито після того, як надійшла інформація про можливе перебування на території Херсона диверсійних груп ворога.

Раніше в області діяла комендантська година з 21.00 до 6.30.

Джерело: Ракурс


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