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Ракурс
В Херсоне и области на несколько дней увеличили комендантский час – будут искать ДРГ

В Херсоне и области на несколько дней увеличили комендантский час — будут искать ДРГ

13 мар 2023, 16:41
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З 13 березня на Херсонщині комендантська година триватиме з 17.00 до 6.30.





Тому всім, кому сьогодні потрібно виїхати за межі області, прошу зробити це негайно, а у подальшому — планувати свій час перебування на території міста та області. Прошу поставитись з розумінням і всією серйозністю до ситуації, яка склалась, — йдеться в повідомленні голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Зазначається, що такі заходи вжито після того, як надійшла інформація про можливе перебування на території Херсона диверсійних груп ворога.

Раніше в області діяла комендантська година з 21.00 до 6.30.

Источник: Ракурс


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