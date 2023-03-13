В Херсоне и области на несколько дней увеличили комендантский час – будут искать ДРГ

https://racurs.ua/n180870-v-hersone-i-oblasti-na-neskolko-dney-uvelichili-komendantskiy-chas-budut-iskat-drg.html

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З 13 березня на Херсонщині комендантська година триватиме з 17.00 до 6.30.

Тому всім, кому сьогодні потрібно виїхати за межі області, прошу зробити це негайно, а у подальшому — планувати свій час перебування на території міста та області. Прошу поставитись з розумінням і всією серйозністю до ситуації, яка склалась, — йдеться в повідомленні голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Зазначається, що такі заходи вжито після того, як надійшла інформація про можливе перебування на території Херсона диверсійних груп ворога.

Раніше в області діяла комендантська година з 21.00 до 6.30.