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Ракурс
Немецкие БМП Marder уже на пути в Украину

Немецкие БМП Marder уже на пути в Украину

20 мар 2023, 17:10
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Німецькі бойові машини піхоти Marder прямують до України. Про це повідомив CNN міністр оборони ФРН Борис Пісторіус на зустрічі міністрів закордонних справ і міністрів оборони ЄС у Брюсселі.





У січні Німеччина оголосила, що надасть Україні 40 машин Marder. Того ж місяця українські військові прибули до ФРН для навчань.

На відміну від радянських БМП, у німецькому «Marder"більше простору. Керована вона кермом, як і автомобіль.

Планетарні механізми повороту та сервоприводи значно полегшують роботу водія. До того ж гусеничні БМП можуть обертатися в протилежних напрямках і розвертати «Мардер» на місці.

Источник: Ракурс


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