Німецькі БМП Marder вже на шляху до України

https://racurs.ua/ua/n181131-nimecki-bmp-marder-vje-na-shlyahu-do-ukrayiny.html

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Німецькі бойові машини піхоти Marder прямують до України. Про це повідомив CNN міністр оборони ФРН Борис Пісторіус на зустрічі міністрів закордонних справ і міністрів оборони ЄС у Брюсселі.

У січні Німеччина оголосила, що надасть Україні 40 машин Marder. Того ж місяця українські військові прибули до ФРН для навчань.

На відміну від радянських БМП, у німецькому «Marder"більше простору. Керована вона кермом, як і автомобіль.

Планетарні механізми повороту та сервоприводи значно полегшують роботу водія. До того ж гусеничні БМП можуть обертатися в протилежних напрямках і розвертати «Мардер» на місці.