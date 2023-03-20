Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Німецькі БМП Marder вже на шляху до України

Німецькі БМП Marder вже на шляху до України

20 бер 2023, 17:10
999

Німецькі бойові машини піхоти Marder прямують до України. Про це повідомив CNN міністр оборони ФРН Борис Пісторіус на зустрічі міністрів закордонних справ і міністрів оборони ЄС у Брюсселі.





У січні Німеччина оголосила, що надасть Україні 40 машин Marder. Того ж місяця українські військові прибули до ФРН для навчань.

На відміну від радянських БМП, у німецькому «Marder"більше простору. Керована вона кермом, як і автомобіль.

Планетарні механізми повороту та сервоприводи значно полегшують роботу водія. До того ж гусеничні БМП можуть обертатися в протилежних напрямках і розвертати «Мардер» на місці.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів