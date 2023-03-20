У росії порушили справу на прокурора та суддів МКС у Гаазі, Хан заявив, що ордер на арешт путіна довічний

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Слідчий комітет росії 20 берехня порушив кримінальну справу стосовно прокурора та суддів Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі.

Йдеться про прокурора МКС Каріма Хана, який запросив ордери на арешт президента рф володимира путіна і дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової, а також суддів Томоко Акане, Розаріо Сальваторе Айтали та Серхіо Херардо Угальде Годінеса, які видали ці ордери.

СК стверджує, що переслідування путіна та Львової-Бєлової «носить свідомо незаконний характер, оскільки підстав для притягнення до кримінальної відповідальності немає".

Російське відомство підозрює Хана за статтями про притягнення свідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднане з незаконним звинуваченням у скоєнні особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 299 КК), а також підготовці до нападу на представника іноземної держави, що користується міжнародним захистом, з метою (ч. 1 ст. 30 КК, ч. 2 ст. 360 КК).

Стосовно суддів МКС справа розслідується за статтями про свідомо незаконне взяття під варту та підготовку до нападу на представника іноземної держави.

Виданий у суді Гааги ордер на арешт російського диктатора путіна — довічний, — заявив сьогодні у Лондоні головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан.

За його словами, люди повинні розуміти, що є закон і з владою приходить відповідальність. Прокурор також уточнив, що ордер на арешт можуть відкликати, якщо путін постане перед судом і судді закриють справу.

Крім того, Міжнародний кримінальний суд проситиме додаткові кошти на розслідування воєнних злочинів. Хан звернеться з проханням про виділення додаткових коштів для розслідування воєнних злочинів рф в Україні.

20 березня в Лондоні відбудеться конференція, організована спільно урядами Великої Британії та Нідерландів з метою збору коштів для фінансування роботи МКС з розслідування воєнних злочинів в Україні.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента росії путіна. Його підозрюють у незаконній депортації дітей з окупованих територій України до росії. Аналогічного ордера було видано стосовно російського дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової.

У Кремлі рішення МКС назвали «обурливим», зазначивши, що росія не визнає юрисдикцію цього суду. У МЗС рф заявили, що ордер «не має жодного значення». путін рішення МКС не коментував.