Одноразові австралійські дрони з картону служать армії Україні

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Збройні сили України застосовує наддешеві одноразові вантажні дрони австралійської компанії SYPAQ для забезпечення логістичних завдань у важкодоступних місцях.

Вони виготовлені з картону, повідомляє австралійське видання The Australian.

Головний інженер компанії SYPAQ Росс Осборн, розповів про використання дронів їхнього виробництва в Україні.

За словами Осборна, компанії вдалось виконати одне з найбільш амбітних завдань, яке стояло перед ними: доставити велику кількість безпілотників Precision Payload Delivery System (PPDS) безпосередньо на місце бойових дій. Дрони поставляють у вигляді заготовок із плоских листів картону, із яких можна легко зібрати літальний апарат.

Низький профіль є ключовою особливістю, ми можемо скласти їх на піддон. Ми також розробили модульну авіоніку та комплекти силових установок, які, сподіваємося, можна буде використати повторно, — сказав він.

Виробник заявив, що українська армія отримала вже понад 60 партій від цієї компанії. Щомісяця доставляється близько 100 одиниць австралійських картонних дронів.

Основне завдання безпілотників — доставляння боєприпасів, їжі та медикаментів безпосередньо на передову. Але також можливі розвідувальні польоти та скидання вибухових пристроїв.

Осборн підкреслив, що дрони виготовлені з розрахунку на роботу в складних умовах:

Міцний картон був просочений воском, щоб запобігти руйнуванню фюзеляжу та подальшому падінню дронів у вологих погодних умовах.

За його словами, не зважаючи на мовні бар'єри між англійською та українською, у співпраці не було проблем. Українські солдати на передовій «змогли успішно використовувати нашу систему без будь-якої нашої підготовки, лише з інструкціями та відео».

Також головний інженер пояснив, що окрім виконання базових вантажних задач безпілотники компанії SYPAQ можна використовувати й для інших завдань, таких як доставлення бомб до цілі або ж розвідки.