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Одноразові австралійські дрони з картону служать армії Україні
Одноразові австралійські дрони з картону служать армії Україніhttps://racurs.ua/ua/n181129-odnorazovi-avstraliyski-drony-z-kartonu-slujat-armiyi-ukrayini.htmlРакурс
Збройні сили України застосовує наддешеві одноразові вантажні дрони австралійської компанії SYPAQ для забезпечення логістичних завдань у важкодоступних місцях.
Вони виготовлені з картону, повідомляє австралійське видання The Australian.
Головний інженер компанії SYPAQ Росс Осборн, розповів про використання дронів їхнього виробництва в Україні.
За словами Осборна, компанії вдалось виконати одне з найбільш амбітних завдань, яке стояло перед ними: доставити велику кількість безпілотників Precision Payload Delivery System (PPDS) безпосередньо на місце бойових дій. Дрони поставляють у вигляді заготовок із плоских листів картону, із яких можна легко зібрати літальний апарат.
Низький профіль є ключовою особливістю, ми можемо скласти їх на піддон. Ми також розробили модульну авіоніку та комплекти силових установок, які, сподіваємося, можна буде використати повторно, — сказав він.
Виробник заявив, що українська армія отримала вже понад 60 партій від цієї компанії. Щомісяця доставляється близько 100 одиниць австралійських картонних дронів.
Основне завдання безпілотників — доставляння боєприпасів, їжі та медикаментів безпосередньо на передову. Але також можливі розвідувальні польоти та скидання вибухових пристроїв.
Осборн підкреслив, що дрони виготовлені з розрахунку на роботу в складних умовах:
Міцний картон був просочений воском, щоб запобігти руйнуванню фюзеляжу та подальшому падінню дронів у вологих погодних умовах.
За його словами, не зважаючи на мовні бар'єри між англійською та українською, у співпраці не було проблем. Українські солдати на передовій «змогли успішно використовувати нашу систему без будь-якої нашої підготовки, лише з інструкціями та відео».
Також головний інженер пояснив, що окрім виконання базових вантажних задач безпілотники компанії SYPAQ можна використовувати й для інших завдань, таких як доставлення бомб до цілі або ж розвідки.
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