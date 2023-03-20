Стала відома дата початку реєстрації на НМТ

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Реєстрація учасників національного мультипредметного тесту (НМТ) розпочнеться 3 квітня та триватиме до 3 травня. Ці дати затверджені календарним планом проведення НМТ у 2023 році.

Упродовж місяця майбутні учасники НМТ мають створити персональні е-кабінети та подати реєстраційні документи для участі в тесті, повідомляє «Освіта».

Також до 7 травня особи, які реєструються, зможуть за необхідності внести зміни до своїх даних у персональних е-кабінетах.

Основна сесія національного мультипредметного тесту розпочнеться 5 червня і триватиме впродовж трьох навчальних тижнів — до 23 червня.

Проведення додаткової сесії тестування заплановане на 11−24 липня.

Інформацію про результати основної сесії НМТ за шкалою 100−200 балів вступники дізнаються до 28 червня.

Результати додаткової сесії стануть відомі вступникам не пізніше 29 липня 2023 року.23 лютого Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроект щодо моделі національного мультипредметного тестування.

НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов’язкові предмети — це українська мова і математика. На вибір вступника один предмет: історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія.