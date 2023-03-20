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Стала відома дата початку реєстрації на НМТ
Стала відома дата початку реєстрації на НМТhttps://racurs.ua/ua/n181128-stala-vidoma-data-pochatku-reiestraciyi-na-nmt.htmlРакурс
Реєстрація учасників національного мультипредметного тесту (НМТ) розпочнеться 3 квітня та триватиме до 3 травня. Ці дати затверджені календарним планом проведення НМТ у 2023 році.
Упродовж місяця майбутні учасники НМТ мають створити персональні е-кабінети та подати реєстраційні документи для участі в тесті, повідомляє «Освіта».
Також до 7 травня особи, які реєструються, зможуть за необхідності внести зміни до своїх даних у персональних е-кабінетах.
Основна сесія національного мультипредметного тесту розпочнеться 5 червня і триватиме впродовж трьох навчальних тижнів — до 23 червня.
Проведення додаткової сесії тестування заплановане на 11−24 липня.
Інформацію про результати основної сесії НМТ за шкалою 100−200 балів вступники дізнаються до 28 червня.
Результати додаткової сесії стануть відомі вступникам не пізніше 29 липня 2023 року.23 лютого Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроект щодо моделі національного мультипредметного тестування.
НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов’язкові предмети — це українська мова і математика. На вибір вступника один предмет: історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія.
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