Українські військові прибули до ФРН вчитися воювати на БМП Marder

Українські військові почали вчитися воювати на німецьких БМП Marder

https://racurs.ua/ua/n179300-ukrayinski-viyskovi-prybuly-do-frn-vchytysya-vouvaty-na-bmp-marder.html

Ракурс

Українські військові прибули до Німеччини для навчання на БМП Marder.

Група українських військових приземлилася в Кельні у четвер, 26 січня, їхня підготовка має розпочатися найближчим часом, розповіли в DW.

Раніше влада Німеччини оголосила про плани передати Києву близько 40 БМП Marder. У пакет допомоги входить і навчання екіпажів, яке займе приблизно вісім тижнів.

У Німеччині українських військових також планують навчити користуватися американськими БМП Bradley, які США передадуть Україні для захисту від російського воєнного вторгнення.

Крім того, незабаром має розпочатися навчання українських екіпажів роботі з німецькими основними бойовими танками Leopard 2.

Нагадаємо, після засідання контактної групи у Рамштайні 20 січня Німеччина оголосила, що готує весняний пакет оборонної допомоги Україні на 1 млрд євро.