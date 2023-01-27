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Ракурс
Украинские военные прибыли в ФРГ учиться воевать на БМП Marder

Украинские военные прибыли в ФРГ учиться воевать на БМП Marder

27 янв 2023, 11:01
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Українські військові прибули до Німеччини для навчання на БМП Marder.





Група українських військових приземлилася в Кельні у четвер, 26 січня, їхня підготовка має розпочатися найближчим часом, розповіли в DW.

Раніше влада Німеччини оголосила про плани передати Києву близько 40 БМП Marder. У пакет допомоги входить і навчання екіпажів, яке займе приблизно вісім тижнів.

У Німеччині українських військових також планують навчити користуватися американськими БМП Bradley, які США передадуть Україні для захисту від російського воєнного вторгнення.

Крім того, незабаром має розпочатися навчання українських екіпажів роботі з німецькими основними бойовими танками Leopard 2.

Нагадаємо, після засідання контактної групи у Рамштайні 20 січня Німеччина оголосила, що готує весняний пакет оборонної допомоги Україні на 1 млрд євро.

Источник: Ракурс


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