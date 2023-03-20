США объявили новый пакет помощи Украине на 350 млн долларов — есть сюрпризы

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США оголосили про новий пакет збройної допомоги для України на 350 млн дол.

Про новий транш заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Washingtonpost Post.

Пакет буде включати боєприпаси для HIMARS, боєприпаси для Bradley, ракети HARM, протитанкову зброю та річкові катери. Уся специфікація транш така:

артилерійські боєприпаси 155 мм;

боєприпаси до HIMARS;

боєприпаси до БМП Bradley;

протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM;

протитанкова зброя;

річкові катери.

Даний пакет, за попередніми повідомленнями, потрібен Україні для проведення контрнаступу.

Офіційне повідомлення Пентагону очікується згодом.