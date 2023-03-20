Шмыгаль подал кандидатуры на руководителей трех министерств

https://racurs.ua/n181137-shmygal-podal-kandidatury-na-rukovoditeley-treh-ministerstv.html

Ракурс

У Раду надійшли подання прем'єра Шмигаля про призначення трьох міністрів.

Йдеться про такі кандидатури:

Михайла Федорова пропонується призначити віцепрем'єром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністром цифрової трансформації.

На посаду міністра освіти і науки пропонується кандидатура Оксена Лісового.

Олександра Камишіна подано на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Голосування за призначення нових міністрів мають відбутися найближчим часом.

Віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров буде опікуватися ще низкою напрямків, окрім діджиталізації. Його майбутня посада — віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України.

Павла Рябікіна, який раніше очолював Мінстратпром, мають намір послати послом у Китай.