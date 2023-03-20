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Ракурс
Шмигаль подав кандидатури на очільників трьох міністерств

Шмигаль подав кандидатури на очільників трьох міністерств

20 бер 2023, 18:41
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У Раду надійшли подання прем'єра Шмигаля про призначення трьох міністрів.





Йдеться про такі кандидатури:

  • Михайла Федорова пропонується призначити віцепрем'єром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністром цифрової трансформації.

  • На посаду міністра освіти і науки пропонується кандидатура Оксена Лісового.

  • Олександра Камишіна подано на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Голосування за призначення нових міністрів мають відбутися найближчим часом.

Віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров буде опікуватися ще низкою напрямків, окрім діджиталізації. Його майбутня посада — віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України.

Павла Рябікіна, який раніше очолював Мінстратпром, мають намір послати послом у Китай.

Джерело: Ракурс


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