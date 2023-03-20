Отсеивали людей с контактами в силовых структурах — СМИ опубликовали расследование о бизнес-империи пригожина

https://racurs.ua/n181142-otseivali-ludey-s-kontaktami-v-silovyh-strukturah-smi-opublikovali-rassledovanie.html

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Центр «Досьє" опублікував розслідування, присвячене, як у ньому сказано, «внутрішньому устрою бізнес-імперії» наближеного до Кремля російського бізнесмена євгена пригожина, засновника ПВК «Вагнера», яка воює в Україні.

У розпорядженні журналістів, як стверджується, опинився понад 1 млн документів структур пригожина, доступ до яких на початку осені 2022 року отримали невідомі хакери.

Йдеться, зокрема, про документи таких структур, як так звана петербурзька «фабрика тролів», група компаній «Конкорд», ПВК «Вагнера» та інші компанії, пов’язані з пригожиним та займаються шкільним харчуванням, будівництвом, готельним бізнесом, видобутком корисних копалин за кордоном та міжнародним політичним консалтингом.

Головний висновок, якого дійшли розслідувачі, полягає в тому, що всі ці види діяльності «органічно пов’язані», а співробітники, які в бізнес-імперії пригожина займаються якимось напрямом, можуть бути за короткий час перекинуті на зовсім інший.

Поранені бійці Вагнера приходять до тями на базі відпочинку в Геленджику, чиновники Міноборони отримують знижкові картки в «Єлисеївський» магазин, «тролі» засідають у побудованій компаніями пригожина будівлі та просувають звідти послуги ПВК на міжнародну аудиторію. Сьогодні юристи та фінансисти розглядають договори на концесії у Санкт-Петербурзі, а завтра — в Антананаріву чи Бангі, — пишуть журналісти.

Саме через таку структуру санкції проти проектів Пригожина, як стверджується у розслідуванні, погано працюють.

Головна тема розслідування — централізовані інформаційні системи, які, як стверджується, поєднують проекти Пригожина. Журналісти вивчили штат та платіжні відомості працівників у структурах Пригожина IT-фахівців. Вони влаштовані на роботу в різні компанії та змінюють один одного на різних проектах, до їх сфери діяльності відноситься, наприклад, і оплата дротового інтернету для матері Пригожина.

У середньому фахівці, як стверджується, заробляють приблизно 110 тис. російських рублів (трохи менше ніж 1,5 тис. дол.) на місяць. Також стверджується, що усі потенційні співробітники проходять обов’язковий двогодинний допит на поліграфі.

Відсіюють прихильників опозиції, людей із контактами у ЗМІ та силових структурах, наркоспоживачів та боржників, — пише «Досьє".

Ще одне питання про ставлення до війни в Україні.

Також у розслідуванні розповідається про роботу бухгалтерії компаній Пригожина. Стверджується, що з ним пов’язані близько 400 різних компаній, як реально діючих підприємств із подвійною бухгалтерією (офіційної для податкової та справжньої для внутрішнього обліку), і підставних юридичних.

За оцінками колишніх співробітників, у так званій «фабриці тролів» працює близько 400 співробітників, з яких понад 30 займаються лише написанням коментарів на сайтах ЗМІ, ще близько 30 людей пишуть коментарі на YouTube.

Крім власне «фабрики», співробітники пригожина займаються й іншими інтернет-проектами, пов’язаними з його конфліктами з різними особами — так званими спецзадачами. До них належали, наприклад, кампанія в інтернеті проти політиків Любові Соболь, Олександра Беглова чи зятя глави МЗС росії Сергія Лаврова.

У розслідуванні також перераховуються різні інтернет-ресурси, як стверджується, пов’язані зі структурами пригожина, зокрема десятки телеграм-каналів, включаючи псевдоопозиційні.

За даними журналістів, пости в телеграм-каналах, які не входять до «сітки Пригожина», оплачуються — зокрема, публікації у популярних каналах так званих воєнкорів. У структурах Пригожина, як стверджується, працювала і Дарія Дугіна, яка загинула внаслідок вибуху в серпні 2022 року.

Також у розслідуванні розказано про соцмережу «ЯRus», яку, як пише «Досьє", «створюють на гроші Пригожина». При цьому «в соцмережі практично немає живих користувачів, а контент переважно копіюється з інших платформ».

Докладно описано також влаштування зв’язку в компаніях Пригожина, включаючи ПВК «Вагнера». При цьому наголошується на «дивному дисбалансі» — структури Пригожина наполягають на максимальній безпеці та «секретності», проте це поєднується «з абсолютно байдужим ставленням до цифрової безпеки — немає співробітників, немає навчання, немає інструкцій, немає шифрування».

Коментарів самого Пригожина або будь-яких пов’язаних із ним осіб у розслідуванні немає, після його виходу його також не коментували.

Найбільшу медійну активність сам Пригожин зараз виявляє як фактичний голова ПВК «Вагнера», найманці якого беруть участь у важких та, на щастя, кровопролитних для цієї мразоти боях в Україні. Розслідування «Досьє" підтверджує, однак, що інші сфери його діяльності після початку війни не були згорнуті.