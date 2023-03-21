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В Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха
В Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздухаhttps://racurs.ua/n181153-v-kieve-nabludaetsya-vremennoe-uhudshenie-kachestva-vozduha.htmlРакурс
У Києві знову погіршення повітря. Влада міста уранці 21 березня закликала не відчиняти вікна і не займатися спортом на вулиці.
Сервіси моніторингу атмосфери малюють перевищення вмісту шкідливих частинок у вісім разів.
Та сама ситуація спостерігалася і вчора. Екологи пов’язують це з відсутністю вітру та опадів, які збивають зміг та викиди ТЕЦ.
Киянам рекомендують утриматись від провітрювання приміщень та фізичної активності на вулиці.
Стежити за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у режимі онлайн можна на ресурсі https://asm.kyivcity.gov.ua/ та в застосунку «Київ Цифровий».
Еколог Володимир Борейко пояснив причини високого рівня забруднення повітря, яке зафіксовано 20 березня на лівому березі Києва. За його словами, це зумовлено погодними умовами.
Пов’язано це з тим, що немає вітру, дощу чи снігу. Вітер роздмухує, а дощ фільтрує повітря. У Києві завжди велике забруднення через машини та ТЕЦ, але коли є опади, повітря більш-менш чисте, а коли штиль та туман, як сьогодні, шкідливі викиди накопичуються в атмосфері, — пояснив еколог.
За словами Борейка, якість повітря у Києві покращиться, коли зміниться погода, а системно розв’язувати цю проблему допоможе збільшення зелених зон у Києві, вважає експерт.
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