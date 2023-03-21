У Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря

https://racurs.ua/ua/n181153-u-kyievi-sposterigaietsya-tymchasove-pogirshennya-yakosti-povitrya.html

Ракурс

У Києві знову погіршення повітря. Влада міста уранці 21 березня закликала не відчиняти вікна і не займатися спортом на вулиці.

Сервіси моніторингу атмосфери малюють перевищення вмісту шкідливих частинок у вісім разів.

Та сама ситуація спостерігалася і вчора. Екологи пов’язують це з відсутністю вітру та опадів, які збивають зміг та викиди ТЕЦ.