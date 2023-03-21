Чтобы не украли мощи и святыни - власти закрыли пещеры Киево-Печерской лавры

https://racurs.ua/n181157-chtoby-ne-ukrali-moschi-i-svyatyni-vlasti-zakryli-peschery-kievo-pecherskoy-lavry.html

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У вівторок, 21 березня, в Києво-Печерській лаврі закрили вхід у печери з мощами святих.

20 березня керівництво національного заповідника «Києво-Печерська лавра» надіслало листа монастирю УПЦ Московського патріархату з повідомленням про те, що віднині доступ до Ближніх та Дальніх печер музеєм буде припинений через роботу комісії, яка визначатиме рівень збереженості культурних цінностей.

Мощі преподобних та інші святині вважаються культурними та історичними цінностями. Молитва буде неможлива й у кількох храмах поблизу печер — припиняється доступ до Хрестовоздвиженського храму, Аннозачатіївського храму та храму на честь Собору всіх преподобних Печерських (Теплий храм).

Голова Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент повідомив про «занепокоєність УПЦ МП тим, яким методом визначатимуть стан збереженості нетлінних мощів «преподобних Печерських».

В тоталітарний радянський час атеїстичною владою широко проводилися кампанії з відкриття мощей задля показу їх стану збереженості. Ці кампанії супроводжувалися наругою над святинею, мощі діставали з ковчегів, з них знімали покрови для детального опису і виставлення на музейних вітринах. Закриття печер заповідником без попередження є безпрецедентним проявом обмеження прав українських вірян, які цими днями масово їдуть з різних регіонів в надії вклонились Києво-Печерським святиням, — йдеться у повідомленні УПЦ МП.

20 березня делегація Синоду РПЦ в Україні приходила в Офіс президента України, щоб зустрітися з Володимиром Зеленським. Той до священників афільованої з РПЦ української церкви не вийшов.

Нагадаємо, Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП), яку в Україні запідозрили в антиукраїнській діяльності, має піти з Києво-Печерської лаври до 29 березня. З філією Руської православної церкви в Україні розривають договір про оренду, який уклали у 2013 році.

У парламенті звернулись до Служби безпеки України, щоб музейні цінності не зникли під час звільнення будівель і приміщень лаври від УПЦ МП. Депутати мали на увазі мощі та інші історично значущі предмети, які мають повернути державі.

Міністр культури України Олександр Ткаченко раніше заявив, що всього на території Києво-Печерської лаври знаходиться 800 експонатів.