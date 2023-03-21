Евросоюз выплатил Украине новый транш макрофинансовой помощи

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Ракурс

ЄС виплатив Україні 21 березня ще 1,5 млрд євро з макрофінансового пакета. Це вже другий транш макрофінансової допомоги з загального пакета на 18 млрд євро.

Перший транш у розмірі 3 млрд Україна отримала у січні.

Урсула Фон дер Ляєн підкреслила, що підтримка ЄС допомагає Україні працювати, захищати себе та ставить Україну на шлях вступу до ЄС, підтримуючи реформи.

Кошти надаються на безпрецедентно пільгових умовах для України й будуть спрямовані на фінансування найбільш нагальних видатків держбюджету.

Від початку 2023 року, загальний обсяг прямої бюджетної допомоги від ЄС сягає 4,5 млрд євро. Вдячний колегам із Європейського Союзу за послідовну та системну підтримку України. Макрофінансова допомога — це вагомий внесок у забезпечення фінансової стабільності та пришвидшення перемоги у війні, — пояснив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Наступні транші в рамках масштабної програми макрофінансової допомоги Україна отримуватиме протягом 2023 року з урахуванням виконання Україною узгоджених сторонами умов.

З початку повномасштабної війни Європейський Союз надав Україні 11,7 млрд євро макрофінансової допомоги.

13 грудня 2022 року усі країни Євросоюзу підтримали надання 18 млрд євро допомоги Україні. Раніше це рішення блокувала Угорщина. Але тепер зняла своє вето в обмін на розмороження частини призначених їй грошей від Євросоюзу.

США також планують продовжувати масштабну гуманітарну й бюджетну підтримку України в умовах її протистояння у війні, розв’язаній рф, та розраховують передати українській стороні 7,4 млрд дол. допомоги до вересня. Про це 18 березня заявила під час засідання Ради Безпеки ООН постійна представниця США при Організації Лінда Томас-Грінфілд.