путин пригрозил «отреагировать» на передачу Украине снарядов с обедненным ураном

владимир путин, фото: Babr24

https://racurs.ua/n181178-putin-prigrozil-otreagirovat-na-peredachu-ukraine-snaryadov-s-obednennym-uranom.html

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Російський диктатор володимир путін назвав «ескалацією» заяву Міністерства оборони Великої Британії про постачання Україні бронебійних танкових снарядів зі збідненим ураном й пригрозив на це «відреагувати».

Про це путін заявив під час спільному прес-брифінгу із головою КНР Сі Цзіньпіном. Про це повідомляють російські ЗМІ.

путін заявив, що рф «буде змушена реагувати, оскільки колективний Захід починає застосовувати зброю з ядерним компонентом».

Варто зазначити, що боєприпаси зі збідненим ураном не мають жодного стосунку до ядерної зброї.

Збіднений уран утворюється як побічний продукт виділення із загальної маси добутого металу важливого для ядерної енергетики та озброєння активного ізотопу U-235 й майже повністю складається з ізотопу U-238 (період напіврозпаду якого становить 4,5 млрд років), тож він навіть менш радіоактивний, ніж уранова руда.

Збіднений уран у бронебійних снарядах використовують через його високу масову щільність, що забезпечує високу бронебійну дію — 19 тис. 50 кг/м³ (що на 67% більше щільності свинцю та всього на 16% менше щільності осмію та іридію, найважчих елементів таблиці Менделеєва).