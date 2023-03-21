Снаряды с обедненным ураном передаст Украине Британия

Снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2 может получить Украина, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n181171-snaryady-s-obednennym-uranom-peredast-ukraine-britaniya.html

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Велика Британія надасть Україні снаряди зі збідненим ураном, призначені для танків Challenger 2.

Про це, відповідаючи на відповідне питання, спрямоване до Міністерства оборони Великої Британії, заявила заступник міністра Анабель Голді, повідомляється на сайті парламенту країни.

Окрім надання Україні ексадрону основних бойових танків Challenger 2, ми забезпечимо боєприпаси, включаючи бронебійні снаряди, які містять збіднений уран. Такі снаряди мають високу ефективність для ураження сучасних танків і бронетехніки, — зазначила вона.

Нагадаємо, у Міноборони Великої Британії нещодавно заявили, що в армії країни залишилося лише 157 танків Challenger 2, готових до бойових дій.