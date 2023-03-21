В США анонсировали ускоренную доставку танков Abrams

https://racurs.ua/n181167-v-ssha-anonsirovali-uskorennuu-dostavku-tankov-abrams-ukraine.html

Ракурс

Пентагон незабаром може оголосити про заходи, що дозволять поставити Україні танки Abrams раніше, ніж очікувалося.

Про це повідомив координатор Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

The US is working to speed up delivery of Abrams tanks to Ukraine, White House National Security Council spokesman John Kirby says



Latest updates: https://t.co/RbssywLK4qpic.twitter.com/rERwOnnfUD — Bloomberg (@business) March 21, 2023 Ми працюємо над цим, — сказав він. Є деякі зміни, які ви можете внести в процес, щоб пришвидшити його, — сказав Кірбі в ефірі CNN.

11 березня у США розповіли, що їхня армія вже реалізує план з відправлення танків M1 Abrams до України. Начальник відділу постачання сухопутних військ Даг Буш, виступаючи на веб-трансляції, організованій Defense News, сказав, що армія вже має план.

Ми його виконуємо, — сказав він. — Ми просто не можемо говорити про деталі.

Наприкінці минулого місяця секретар армії США Крістін Вормут заявила, що її організація не зможе постачати танки в Україну протягом щонайменше кількох місяців і, цілком можливо, не раніше кінця цього року.