«Закон о деколонизации» приняла Рада

Рада поддержала законопроект об отмене российских географических названий, фото: «Конкурент»

https://racurs.ua/n181177-zakon-o-dekolonizacii-prinyala-rada.html

Ракурс

Верховна Рада сьогодні, 21 березня, ухвалила законопроект № 7253 «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії».

Цей законопроект визнає злочинною і засуджує російську імперську політику, забороняє її пропаганду та символи, визначає, що належить до цих символів, хто, як і в які строки видаляє їх з публічного простору. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив народний депутат Володимир В’ятрович.

За словами депутата, ухвалення цього закону стало «вирішальним кроком на шляху очищення України від маркерів „русского міра“ і повної деколонізації нашого публічного простору».

Цей документ — не менш важливий, ніж ухвалений нами в 2015 році закон про декомунізацію, — наголошує В’ятрович. — Після того як закон буде підписаний президентом і набуде чинності, звільнення українських міст і сіл від назв і пам’ятників, нав’язаних росією, стане всеосяжним і незворотнім і відбуватиметься у чітких правових рамках.

За цей законопроект у другому читанні та в цілому проголосували 248 народних обранців.

У пояснювальній записці законопроекту наголошується, що в умовах війни топоніміка сприймається як зброя й російська агресія змушує українців проводити «інвентаризацію історичного топонімічного спадку» задля усунення проросійської регіональної ідентичності та утвердження української самобутності.