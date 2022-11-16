Верховная Рада переименовала многотысячный город на Житомирщине. Фото: decentralization.gov.ua

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Місто Новоград-Волинський Житомирської області перейменували на Звягель.

Відповідне рішення у середу, 16 листопада, ухвалила Верховна Рада України. Також парламент перейменував Новоград-Волинський район Житомирської області на Звягельський район. За відповідні постанови № 8179 та № 8180 проголосувало 260 депутатів. Про це повідомили парламентарі Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко в Telegram.

Перейменування міста Новоград-Волинський було ініційовано його жителями з метою повернення населеному пункту його історичної назви «Звягель». Новоград-Волинський район також перейменований на Звягельський, — написав Гончаренко.

Депутати Житомирської облради підтримали перейменування Новограда-Волинського на Звягель 14 липня. А 16 червня перейменування міста ініціювала міська рада.

Перша згадка про Звягель, на місці якого знаходиться нинішній Новоград-Волинський зустрічається в історичних описах у 1257 році. А Новоградом-Волинським це місто стало в 1795 році, через два роки після анексії Російською імперією.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року у місті Лубни Полтавської області невідомі патріоти повалили пам’ятник Василю Чапаєву. Цей монумент був встановлений у військовому містечку.