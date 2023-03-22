Великобритания обвинила россию в дезинформации из-за слов путина об обедненном уране

https://racurs.ua/n181187-velikobritaniya-obvinila-rossiu-v-dezinformacii-iz-za-slov-putina-ob-obednennom-urane.html

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Велика Британія звинуватила росію в дезінформації через слова володимира путіна про збіднений уран.

Лондон поставить Києву снаряди зі збідненим ураном для танків Challenger 2, повідомила 21 березня заступник міністра оборони Аннабель Голді.

На заяву відреагував кремлівський коротун путін:

Захід починає застосовувати вже зброю з ядерним компонентом.

Представник Міноборони Великої Британії у відповідь пояснив:

Британська армія використовує збіднений уран у своїх бронебійних снарядах протягом десятиліть". «Це — стандартний компонент, який не має нічого спільного з ядерною зброєю чи потенціалом. росія знає про це, але навмисно намагається дезінформувати, — сказав він.

Історія питання

Танки Challenger 2, котрі Велика Британія зобов’язалась передати Україні, озброєні 120-мм танковою нарізною гарматою L30 з довжиною ствола у 55 калібрів.

Хоч калібр цієї гармати і відповідає тим, які використовують інші країни блоку НАТО, вона, тим не менш, є нарізною, що унеможливлює застосування інших боєприпасів окрім тих, які виготовлені спеціально для неї.

До боєкомплекту танкової гармати L30 входять бронебійні підкаліберні снаряди L23, L26, L27, L28 та найсучасніші L29А1.

Перший бронебійний підкаліберний снаряд L23 був розроблений в 1984 році та мав у своїй конструкції бронебійний сердечник з вольфрамового сплаву. Він був виведений з озброєння через малу ефективність і не використовується британською армією.

Створені пізніше боєприпаси L26, L27, L28 та L29 оснащені бронебійним сердечником зі збідненого урану. Також в останні роки на озброєння британських танкових військ стали надходити сучасні бронебійні боєприпаси L29А1.

Під терміном «збіднений уран» розуміють побічний продукт виділення радіоактивного ізотопу урану U-235 для ядерної енергетики та озброєння. Цей метал після вилучення активного ізотопу стає менш радіоактивним за природній уран та його руду і має на 40% менше випромінення.

Основне військове застосування збідненого урану — бронебійні боєприпаси. Використання цього металу в боєприпасах пов’язане з його властивостями — високою вагою, щільністю і пірофорністю. Завдяки цим характеристикам снаряди мають високу бронебійну дію і спричиняють суттєві заброневі руйнування.

У країнах з розвиненою атомною промисловістю і великими накопиченнями збідненого урану, таких як Велика Британія, США та Франція, його використання в оборонній промисловості обходиться значно дешевше, ніж використання альтернативних матеріалів, наприклад, вольфраму.