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В Крыму по радио предупредили об эвакуационных паромах
В Крыму по радио предупредили об эвакуационных паромах (ВИДЕО)https://racurs.ua/n181190-v-krymu-po-radio-predupredili-ob-evakuacionnyh-paromah-video.htmlРакурс
У Криму та Севастополі по радіо передали рекомендації щодо евакуації та повітряної тривоги.
Мешканців Криму попередили про наявність «евакуаційних поромів».
Кореспондент «Крим.Реалії» передає, що у Криму по радіо оголошують, що потрібно робити у разі оголошення повітряної тривоги:
Пройти в укриття, уникати об'єктів критичної та військової інфраструктури, підготувати «тривожну валізку.
Російська влада Криму та проросійські блогери назвали це зламом. По радіо звучала загальна інформація про те, що потрібно робити у разі оголошення повітряної тривоги.
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