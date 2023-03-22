В Крыму по радио предупредили об эвакуационных паромах

https://racurs.ua/n181190-v-krymu-po-radio-predupredili-ob-evakuacionnyh-paromah-video.html

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У Криму та Севастополі по радіо передали рекомендації щодо евакуації та повітряної тривоги.

Мешканців Криму попередили про наявність «евакуаційних поромів».

Кореспондент «Крим.Реалії» передає, що у Криму по радіо оголошують, що потрібно робити у разі оголошення повітряної тривоги:

Пройти в укриття, уникати об'єктів критичної та військової інфраструктури, підготувати «тривожну валізку.

Російська влада Криму та проросійські блогери назвали це зламом. По радіо звучала загальна інформація про те, що потрібно робити у разі оголошення повітряної тривоги.