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Ракурс
У Криму по радіо попередили про евакуаційні пороми

У Криму по радіо попередили про евакуаційні пороми (ВІДЕО)

22 бер 2023, 09:30
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У Криму та Севастополі по радіо передали рекомендації щодо евакуації та повітряної тривоги.





Мешканців Криму попередили про наявність «евакуаційних поромів».

Кореспондент «Крим.Реалії» передає, що у Криму по радіо оголошують, що потрібно робити у разі оголошення повітряної тривоги:

Пройти в укриття, уникати об'єктів критичної та військової інфраструктури, підготувати «тривожну валізку.

Російська влада Криму та проросійські блогери назвали це зламом. По радіо звучала загальна інформація про те, що потрібно робити у разі оголошення повітряної тривоги.

Джерело: Ракурс


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