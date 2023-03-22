"Бавовна" у Севастополі, перекрито переправу через бухту

https://racurs.ua/ua/n181185-bavovna-u-sevastopoli-perekryto-perepravu-cherez-buhtu-video.html

Ракурс

У тимчасово окупованому Севастополі сьогодні зранку пролунали гучні вибухи, перекрито переправу через Севастопольську бухту.

Канал «Кримський вітер» повідомив, що перший вибух пролунав близько 4.30 (3.30 за київським часом — «Ракурс») і був не дуже гучним.

О 4.46 (3.46 відповідно) в центральному районі Севастополя почули сильний гуркіт. Від ударної хвилі у квартирах затрусилися вікна, завили автівки, — йдеться в дописі.

Уточнюється, що вибухи чули з Севастопольської бухти. Також лунали автоматні черги.

Вранці 22 березня Чорноморський флот відбив атаку надводних безпілотників на Севастопольську бухту, повідомив губернатор анексованого міста Михайло Развожаєв.

Загалом до цієї години знищено три об'єкти. Вони намагалися проникнути в бухту, наші моряки по них вели вогонь зі стрілецької зброї. Також відпрацювало ППО з повітряної мети, — написав він у своєму телеграм-каналі.

За даними Развожаєва, військові кораблі в результаті атаки не пошкоджені, однак у кількох будинках від вибухів знищених БПЛА повибивало шибки. Постраждалих немає.

Раніше у соцмережах місцеві жителі повідомляли про звуки вибухів у Севастополі. У телеграм-каналі дирекція з розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури міста зранку в середу з’явилося повідомлення про те, що рух морського пасажирського транспорту у Севастополі припинено.

Українські офіційні особи нічну атаку наразі не коментували.