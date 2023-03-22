Московиты снимают с хранения танки Т-54 и Т-55 для отправки в Украину

https://racurs.ua/n181200-moskovity-snimaut-s-hraneniya-tanki-t-54-i-t-55-dlya-otpravki-v-ukrainu-foto.html

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росія знімає зі зберігання радянські танки Т-54/55, які випустили ще в кінці 1950-х років. Група дослідників Conflict Intellіgence Team (СІТ) зазначає, що таке фіксується вперше.

Танки помітили на ешелонах у місті Арсеньєв Приморського краю, де знаходиться Центральна база резерву та зберігання танків. З минулого літа з неї відправляли на фронт Т-62.

«Радіо Свобода» показало супутникові знімки цієї бази резерву, зроблені 12 липня, 19 серпня та 2 жовтня 2022 року. На них можна бачити, як база спустошується. Восени танків на її відкритих майданчиках майже не лишилося.

Розконсервація виходить з-під контролю, — вважають у команді CIT.

Аналітики отримали фото ешелону, який перевозив військову техніку з Далекого Сходу.

Ми впізнали її як радянські середні танки сімейства Т-54/55: в одному ешелоні були як танки Т-54, так і танки, які можуть бути пізніми Т-54 або Т-55. Як нам стало відомо, цей ешелон нещодавно вирушив з міста Арсеньєв Приморського краю, в якому знаходиться 1295 Центральна база резерву і зберігання танків. Раніше ми вже фіксували відправку техніки звідти: так, у жовтні в Єкатеринбурзі було знято ешелон з танками Т-62М (В), що також вирушив з Арсеньєва. Зазначимо, що факти відправлення та використання ЗС РФ танків Т-62 у ході поточного вторгнення фіксуються ще з літа, але зняття зі зберігання Т-54/55 зафіксовано вперше, — йдеться в інформації СІТ.

Аналітики проаналізували супутникові знімки цієї бази та встановили, що в період між червнем та листопадом 2022 року її залишив мінімум 191 танк (ймовірно, в основному Т-62). Насправді це число може бути значно вищим, оскільки найбільш боєготові машини, як правило, знаходяться в ангарах і зафіксувати їх відправлення неможливо.

Перші модифікації Т-54 були прийняті на озброєння Радянською армією ще в другій половині 1940-х рр., а Т-55 — у 1958. Навіть застарілий танк може бути кориснішим, ніж його відсутність, але у СІТ вважають ключовими мінусами даних моделей відсутність далекомірів і балістичних обчислювачів (не кажучи вже про систему управління вогнем), примітивні приціли та (у Т-54) неповноцінну стабілізацію зброї.

Аналітики вважають, що цей факт разом зі зняттям зі зберігання БТР-50 та встановленням на МТ-ЛБ корабельних зеніток це однозначно свідчить про серйозні проблеми із забезпеченням ЗС рф бронетехнікою.