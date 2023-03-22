Підрозділи Сил спецоперацій (ССО) України знищили російські зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) «Стріла-10″ та ПТС — плавучий транспортер середній.

На південному напрямку — поблизу Херсона — бійці ССО під час повітряної розвідки місцевості виявили замасковані позиції техніки окупантів.

З використанням дронів „зі скидами“ та завдяки вмілим діям наших воїнів, ворожу техніку було знищено.

Командування ССО показало ефектне відео „скидів“. Зокрема, у плавзасіб окупантів влучили три заряди.

Знищено зенітний ракетний комплекс, який призначено для знищення цілей на малих висотах (до 3,5 кілометра). Він зазвичай вистежує наші дрони-камікадзе, безпілотники, і може також збивати літаки та гвинтокрили. Ворог досить якісно ховає таку техніку. Наші бійці провели колосальну роботу: знайти, непомітно підлетіти, вирахувати час, зміну підрозділів, які забезпечують роботу ЗРК. Ціль було знищено вночі, наслідки зафіксувала аеророзвідка вдень», — повідомив у коментарі «Українській правді» речник КССО Олександр Кіндратенко.