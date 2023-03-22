В Воздушных силах опровергли информацию СМИ об обучении во Франции пилотов ВСУ

Ракурсhttps://racurs.ua/
Юрий Игнат, скриншот видео
В Воздушных силах опровергли информацию СМИ об обучении во Франции пилотов ВСУhttps://racurs.ua/n181218-v-vozdushnyh-silah-oprovergli-informaciu-smi-ob-obuchenii-vo-francii-pilotov-vsu.htmlРакурс
Речник Повітряних cил ЗСУ Юрій Ігнат спростував поширену французькими ЗМІ інформацію про те, що українські пілоти навчаються на авіабазах у Франції.
Про це він заявив в ефірі «Радіо Свобода».
Він заявив, що різні країни пропонують Україні свої майданчики для можливого майбутнього навчання пілотів ЗСУ на той тип літаків, який буде обрано колегіально в консультаціях із західними партнерами, але наразі мова про навчання льотного складу не йде.
Проходили у Франції підготовку наші авіанавідники, були і курси виживання для авіаторів, але ж мова про навчання саме льотного складу зараз не йде, — наголошує Ігнат.
Нагадаємо, раніше французька газета Le Figaro повідомила, що на двох авіабазах у Франції вже понад півтора місяця українських пілотів навчають на винищувачах Mirage 2000.
.