В Воздушных силах опровергли информацию СМИ об обучении во Франции пилотов ВСУ

Юрий Игнат, скриншот видео

https://racurs.ua/n181218-v-vozdushnyh-silah-oprovergli-informaciu-smi-ob-obuchenii-vo-francii-pilotov-vsu.html

Ракурс

Речник Повітряних cил ЗСУ Юрій Ігнат спростував поширену французькими ЗМІ інформацію про те, що українські пілоти навчаються на авіабазах у Франції.

Про це він заявив в ефірі «Радіо Свобода».

Він заявив, що різні країни пропонують Україні свої майданчики для можливого майбутнього навчання пілотів ЗСУ на той тип літаків, який буде обрано колегіально в консультаціях із західними партнерами, але наразі мова про навчання льотного складу не йде.

Проходили у Франції підготовку наші авіанавідники, були і курси виживання для авіаторів, але ж мова про навчання саме льотного складу зараз не йде, — наголошує Ігнат.

Нагадаємо, раніше французька газета Le Figaro повідомила, що на двох авіабазах у Франції вже понад півтора місяця українських пілотів навчають на винищувачах Mirage 2000.