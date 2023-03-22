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Ракурс
Юрий Игнат, скриншот видео

В Воздушных силах опровергли информацию СМИ об обучении во Франции пилотов ВСУ

22 мар 2023, 21:34
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Речник Повітряних cил ЗСУ Юрій Ігнат спростував поширену французькими ЗМІ інформацію про те, що українські пілоти навчаються на авіабазах у Франції.





Про це він заявив в ефірі «Радіо Свобода».

Він заявив, що різні країни пропонують Україні свої майданчики для можливого майбутнього навчання пілотів ЗСУ на той тип літаків, який буде обрано колегіально в консультаціях із західними партнерами, але наразі мова про навчання льотного складу не йде.

Проходили у Франції підготовку наші авіанавідники, були і курси виживання для авіаторів, але ж мова про навчання саме льотного складу зараз не йде, — наголошує Ігнат.

Нагадаємо, раніше французька газета Le Figaro повідомила, що на двох авіабазах у Франції вже понад півтора місяця українських пілотів навчають на винищувачах Mirage 2000.

Источник: Ракурс


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